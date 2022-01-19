الحكومة: نراقب الحالة الجوية قبل اتخاذ قرارا حول دوام الخميس

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أن الحكومة تراقب الحالة الجوية لتحديد إذا ما سيتم اتخاذ قرار بشأن تأخير دوام غدا الخميس من عدمه.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن القرار مرتبط بالحالة الجوية وتطوراتها بناءً على آخر التحديثات من الجهات الأكثر دقة.

وأضاف أن القرار سيراعي صحة وسلامة العاملين في ظل الظروف الجوية الحالية.

وتوقع الشبول أن يصدر القرار بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتتأثر المملكة في هذه الأثناء بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة يتخلله سقوط غزير للأمطار والبرد في عموم مناطق المملكة، فيما تشهد المرتفعات الجبلية فوق 1000 متر سقوط زخات من الثلوج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المختلفة، وخطر الانزلاق على الطرقات مع الهطولات، وخطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد.

