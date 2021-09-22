الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 02:34 م

الحموري لـ الوكيل : لجنة تحقيق بوفاة ثلاثينية بمستشفى خاص

5202120115159124641030


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء وفاة ثلاثينية أثناء ولادتها بشبهة خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري أنه بعد صدور قانون المسؤولية الصحية تم تحديد آلية التعامل مع شبهة حدوث الخطأ الطبي .

اضافة اعلان

 

وزاد الحموري الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أنه تمّ تشكيل لجان متخصصة استنادا لاحكام القانون ، وزاد " تقوم اللجان بدراسة الحالة وتحديد اذا كان هنالك خطأ طبي ومن المسؤول عنه".


" يرفع التقرير الى الجهة القضائية المعنية وهذا ينطبق على الأطباء وعلى المستشفيات" وفق الحموري الذي أوضح أن غالبية الأخطاء الطبية لا علاقة للمستشفيات بها .

 

وأشار إلى أن المستشفى يوفر البنية التحتية مثل غرف العمليات والعناية المركزة والأدوات الطبية اللازمة لعمل الطبيب الذي يقوم بالإجراء الطبي ويتحمل المسؤولية القانونية اذا حصل خطأ طبي.

 

وكانت عائلة الثلاثينية المتوفية رانيا كشفت النقاب أمس الثلاثاء عن تفاصيل حادثة وفاة ابنتها بعد 12 ساعة من القلق والضياع الأمر الذي تسبب بفاجعة عائلة أردنية .


تروي عائلة بشير تفاصيل وفاة الزوجة رانيا التي ترى فيها “شبهة تقصير وخطأ طبي” خصوصا ان الولادة جرت بحسب ادعاء العائلة بإشراف قابلة قانونية وليس طبيبة مختصة، وهو ما دفع بالعائلة الى تقديم شكوى في المركز الأمني سيدلي بشير على إثرها بشهادته امام المدعي العام صباح اليوم وفقا لشقيقه محمد الحكواتي.

 

للتفاصيل ( أنقر هنا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

رئاسة

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

9202122151142458298943

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

920211918440265500984

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

2_3-710ngw8a4eab7ka8pu57ztwqt68y13zehq4q3nv1zi6

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

أخبار متعلقة
411602_8_1632214387

حماية المستهلك تطالب مجلس النواب بتعديل قانون المساءلة الطبية

169828b1-f894-4e24-9283-635fdf0d9ff6

نقابة الأطباء: الطبيب ليس معصوما عن الخطأ