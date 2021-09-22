الحموري لـ الوكيل : لجنة تحقيق بوفاة ثلاثينية بمستشفى خاص

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء وفاة ثلاثينية أثناء ولادتها بشبهة خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري أنه بعد صدور قانون المسؤولية الصحية تم تحديد آلية التعامل مع شبهة حدوث الخطأ الطبي .

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وزاد الحموري الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أنه تمّ تشكيل لجان متخصصة استنادا لاحكام القانون ، وزاد " تقوم اللجان بدراسة الحالة وتحديد اذا كان هنالك خطأ طبي ومن المسؤول عنه".



" يرفع التقرير الى الجهة القضائية المعنية وهذا ينطبق على الأطباء وعلى المستشفيات" وفق الحموري الذي أوضح أن غالبية الأخطاء الطبية لا علاقة للمستشفيات بها .

وأشار إلى أن المستشفى يوفر البنية التحتية مثل غرف العمليات والعناية المركزة والأدوات الطبية اللازمة لعمل الطبيب الذي يقوم بالإجراء الطبي ويتحمل المسؤولية القانونية اذا حصل خطأ طبي.

وكانت عائلة الثلاثينية المتوفية رانيا كشفت النقاب أمس الثلاثاء عن تفاصيل حادثة وفاة ابنتها بعد 12 ساعة من القلق والضياع الأمر الذي تسبب بفاجعة عائلة أردنية .



تروي عائلة بشير تفاصيل وفاة الزوجة رانيا التي ترى فيها “شبهة تقصير وخطأ طبي” خصوصا ان الولادة جرت بحسب ادعاء العائلة بإشراف قابلة قانونية وليس طبيبة مختصة، وهو ما دفع بالعائلة الى تقديم شكوى في المركز الأمني سيدلي بشير على إثرها بشهادته امام المدعي العام صباح اليوم وفقا لشقيقه محمد الحكواتي.