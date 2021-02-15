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الإثنين، 15-02-2021 08:18 م

الحنيطي: توجيهات ملكية بزيادة أعداد الحاصلين على قروض الإسكان

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الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أنه بتوجيهات ملكية سامية تم تشكيل لجنة برئاسة سمو ولي العهد والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لدراسة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية لتحسين مستواهم المعيشي ورعايتهم وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمتهم.
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جاء ذلك خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اليوم الإثنين، في فندق القوات المسلحة الأردنية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة - الجيش العربي، حيث هنأ فيه المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بيوم الوفاء مؤكداً أنهم على الدوام محط اهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، الذي يسعى باستمرار إلى متابعة أوضاعهم وتحسين مستواهم المعيشي.

وأضاف اللواء الركن الحنيطي أن اللجنة التي شكلت بتوجيهات من قبل جلالة القائد الأعلى منذ شهرين عملت على عدة محاور مادية ومعنوية انبثق منها زيادة أعداد المنتفعين من صندوق الإسكان العسكري ليصبح العدد الكلي (27000) منتفع لعام 2021 مقارنةً (6600) منتفع لعام 2020 و1100 ضابط من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، اذ تم تخصيص (438) مليون دينار سيتم صرفها لصندوق التقاعد العسكري.

ولفت رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أنه سيتم منح تمويلات شخصية للمتقاعدين العسكريين اسوة بالعاملين بقيمة 6000 دينار من قبل صندوق الائتمان العسكري وبنسبة مرابحة قليلة لأغراض الاستفادة الشخصية والمشاريع الانتاجية.

 




 

 


 

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