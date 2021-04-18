الحنيفات : اتفاق مع قطاع الدواجن على ضبط الاسعار

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

اكد م. خالد الحنيفات وزير الزراعة خلال اجتماع ضم رئيس اتحاد المزارعين ورئيس الاتحاد النوعي للدواجن واعضاء الاتحاد وجمعية الدواجن والاعلاف وشركات الدواجن وممثلي صغار المزارعين على الاتفاق مع القطاع على توريد الدواجن خلال اسبوع وبواقع ١.٨ دينار لكيلو الدجاج الطازج للجملة و١.٦٥ دينار لكيلو دجاج النتافات و١.٥ دينار لكيلو دجاج المجمد .واشار الحنيفات الى توازن الكميات والاسعار خلال الايام القادمة ولمجرد الالتزام في هذا الاتفاق وانتظام العرض والطلب وستعمل الوزارة على اعادة التقييم لوضع السوق والكميات والاسعار .