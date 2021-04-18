الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة: 23 وفاة و466 اصابة جديدة بفيروس كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عصفور

'أسترازينيكا' تطور لقاحا لسلالة جنوب أفريقيا قد يكون جاهزا بنهاية العام‎

قرار هام مرتقب من مجلس الوزراء اليوم

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 6.3% في الربع الأول من 2021

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وقف شراء المركبات إلا بموافقة رئيس الوزراء

إصابة عدد من الأشخاص إثر خروج قطار عن القضبان في مصر

جريمة بشعة في نهار رمضان مواطن يقتل ابنه بعدة طعنات

الحنيفات : اتفاق مع قطاع الدواجن على ضبط الاسعار

الأحد، 18-04-2021 04:12 م

الحنيفات : اتفاق مع قطاع الدواجن على ضبط الاسعار

ww


الوكيل الاخباري -  اكد م. خالد الحنيفات وزير الزراعة خلال اجتماع ضم رئيس اتحاد المزارعين ورئيس الاتحاد النوعي للدواجن واعضاء الاتحاد وجمعية الدواجن والاعلاف وشركات الدواجن  وممثلي صغار المزارعين على الاتفاق مع القطاع على توريد الدواجن خلال اسبوع وبواقع ١.٨ دينار لكيلو الدجاج الطازج للجملة و١.٦٥ دينار  لكيلو دجاج النتافات و١.٥ دينار لكيلو دجاج المجمد .
اضافة اعلان

واشار الحنيفات الى توازن  الكميات والاسعار خلال الايام القادمة ولمجرد الالتزام في هذا الاتفاق وانتظام العرض والطلب وستعمل الوزارة على اعادة التقييم لوضع السوق والكميات والاسعار .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420216164745282446572

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عصفور

4202118112330994775049

قرار هام مرتقب من مجلس الوزراء اليوم

220215161550640363310

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

420211621345131763192

وقف شراء المركبات إلا بموافقة رئيس الوزراء

607c07a9b9e52

وصول 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى الأردن مساء اليوم

42021119126294849011

توضيح حول إمكانية تخفيض ساعات حظر تجول الـ 7 مساءً بالاردن

أخبار متعلقة
بيض

الزراعة لـ الوكيل : أسعار البيض ثابتة

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)

وزير الزراعة : استقرار أسعار الدواجن خلال يومين

420211714457256475491

اجتماع حكومي اليوم لمناقشة ارتفاع اسعار الدواجن

دج

حملة شعبية لمقاطعة الدجاج واجتماع حكومي غدا

وزارة الزراعة

الزراعة لـ الوكيل : قد نلجأ إلى استيراد الدواجن

320212091537528362882

الضمان الاجتماعي لـ الوكيل : الاصابة بكورونا لموظفين تعتبر اصابة عمل