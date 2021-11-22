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الإثنين، 22-11-2021 02:29 م

الحواتمة يسلم هدية ملكية لضابط

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الوكيل الإخباري - سلم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، هدية ملكية، للملازم للملازم 2 مروان العميريين، تكريماً له بعد حصوله على المركز الأول في بكالوريوس العلوم الشرطية بأكاديمية العلوم الشرطية - الشارقة . اضافة اعلان


وأشاد الحواتمة بسعي العميريين للتفوق الذي مثل ميزة للأردنيين أينما حلو وارتحلوا، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام لن تألوا جهداً في سبيل تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعية لتأهيل العنصر البشري وتمكينه من القيام بمهامه بكفاءة واقتدار .

 




 

 


 

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