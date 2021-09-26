الحواتمة يوعز بتوسيع خدمة الترخيص من داخل المركبات

الوكيل الإخباري- افتتح في قسم ترخيص مأدبا، اليوم الأحد، محطة الترخيص من مركبتك لتمكين المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات عبر مسارب خاصة دون النزول من المركبة.



وأوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، للمباشرة بتوسيع ونقل هذه الخدمة لبقية أقسام الترخيص المنتشرة في المملكة، مؤكداً ضرورة توسيع نطاقها وتحسينها بما يسهل على المواطنين ويخفف عنهم ويختصر عليهم الوقت والجهد.

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