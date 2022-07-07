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الخميس، 07-07-2022 10:21 م

الخارجية ترحب بالاتفاق على تثبيت الهدنة في اليمن

الخارجية


الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالاتفاق على تثبيت الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتجديد الالتزام بها، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن الأردن يدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة؛ بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

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