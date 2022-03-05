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السبت، 05-03-2022 04:51 م

الخارجية ترد على استخدام 200 أردني دروعاً بشرية في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن عدد كبير من الأردنيين خرج من مدينة خاركيف الأوكرانية وبقي عدد قليل منهم.

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وبينّت الوزارة رداً على استفسارات "الوكيل الإخباري" حول تقرير وزارة الدفاع الروسية عن احتجاز القوات الأوكرانية لـ 200 أردني في خاركيف ، أنها تتابع من خلال القنوات الدبلوماسية والجهات المعنية لتوفير ممر آمن للأردنيين وإخراجهم من مختلف المدن.


وأوضحت أن العمل جارٍ الآن على متابعة الاتفاق الأوكراني الروسي الخاص بتوفير ممرات آمنةٍ لخروج المدنيين لأن يكون هناك اتفاق مماثل في مدينة سومي .


واضافت ان 810 أردنيين عبروا الحدود الاوكرانية الى الدول المجاورة بأمان. 

 

من جهته نفى رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا الدكتور كامل العواملة ما صرحت به وزارة الدفاع الروسية، عن قيام القوات الأوكرانية باحتجاز 200 طالب أردني ، من بين 5 آلاف طالب أجنبي واستخدامهم كدروع بشرية .


وبين العواملة انه لم يتم رصد أي شكاوى مسجلة للأردنيين ولم يتم ابلاغ الجهات الرسمية باختفاء اي مواطن اردني على الأراضي الأوكرانية.

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