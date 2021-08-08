الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 11:51 ص

الخارجية عن المواطن المفقود في تركيا : غادر الفندق واختفى

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أنه يتم متابعة ملابسات اختفاء المواطن الأردني الذي فقد أثناء تواجده في مدينة اسطنبول التركية.

وأوضح الفايز ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المواطن ، ذهب في رحلة سياحية برفقة عائلته ، إلى تركيا قبل أيام .

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ولفت أن الوزارة ، علمت أنه تعرّض لضربة شمس ، أفقدته الوعي، تسبب بفقدان ذاكرته ، ذهب على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ،برفقة زوجته.

 

وأوضح الفايز ، أن زوجته غادرت إلى أحد الفنادق بعد استكمال العلاج ، إلا أنه غادر الفندق صباح اليوم الثاني ، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختفائه .

 

وقال " تم تشكيل فريق بحث من قبل السلطات التركية، للوقوف على ملابسات اختفائه، ولا يوجد جديد حيال ذلك ".

 

 

 




 

 


 

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