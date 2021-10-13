الخارجية : قرار بالإجماع لليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها

الوكيل الاخباري - تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلال دورته رقم 212 بالإجماع قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الأربعاء، إن تبني القرار جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين، والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

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