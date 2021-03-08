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الإثنين، 08-03-2021 10:22 ص

4 من أصدقائه يتواجدون في أحد الفنادق

الخارجية لـ الوكيل : أصدقاء العمري مصرون على السفر مع جثمانه

ممم
الناشط الراحل عبد الله العمري وأصدقاؤه


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن أصدقاء الناشط عبد الله العمري ، الذي توفي جرّاء حادث السير في جنوب إفريقيا " يتواجدون حاليا في أحد الفنادق بمدينة كيب تاون "، بعد تلقيهم العلاج اللازم .

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تفاصيل جديدة حول حادث السير الذي راح ضحيته العمري

 

وأشار الفايز ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن أصدقاء العمري وعددهم (4) ، مصرّون على السفر بذات الطائرة التي ستقلّ جثمان العمري، على وقع صدمتهم بما حدث لصديقهم - العمري -.

 

"يتم العمل على إتمام الحجوزات للشباب الأردنيين، حيث من المحتمل أن تصل الطائرة من جنوب إفريقيا ، صباح غد الثلاثاء ، حيث تتابع السفارة الأردنية إجراءات السفر " ، وفق الفايز .

 

 ولفت ، أن الجالية الأردنية ، كان لها دور بارز ، في التخفيف من معاناة الحادثة ، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وما زالت ، حيث كان الناشط العمري ، له تأثير واضح على محبيه ، نتيجة لمقاطع "الفيديو" التي كانت تتميز بخفّة الظل ، والتواصل مع الآخرين ، وثقته بنفسه .

 

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