الخدمة المدنية يدعو دفعة كبيرة للامتحان التنافسي - أسماء

الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع هيئة تنظيم الطيران المدني، المرشحين التالية أسماؤهم والذين انطبقت عليهم الشروط ، التواجد يوم الخميس الموافق 26/5/2022 الساعة 11 صباحا في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور- شارع الاقصى، لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني وفقا للمجالات التالية:

اضافة اعلان



أولاً: مجال الاختصاص المعرفي ويعطى 70% من العلامة الكلية.

ثانياً: مجال القدرات و الاستعدادات والمهارات الوظيفية ويعطى 30% من العلامة الكلية.



بكالوريوس هندسة اتصالات/المملكة



إبراهيم نورس سالم الطراونة

أحمد رسمي أحمد الزعبي

أحمد مصطفى محمد توفيق سويلم

أدهم أحمد علي الجالودي

أيوب علي حسن حسينات

حسين إسماعيل حسن العلاوي

سليم الزين سليم خطاب

عاصم إبراهيم محمد عماوي

محمد بسام شاهر العلوان

محمد صالح إبراهيم الدسوقي

محمد كاظم أكرم كامل الياسين

محمود وصفي عثمان بني هاني

مهند علي محمد العلوان

يونس احمد عودة القريناوي



محافظة العقبة

مرام محمد مدالله القضاة

بكالوريوس علوم الحاسب الآلي/المملكة

احمد عطية سلامة أبو يحيى

أسامة جمال مصطفى أبو حمدة

اسراء محمد عدنان احمد بني عيسى

اسيل علي مذيب أبو صهيون

أنسام باسم علي الحيارات

حازم عثمان محمد بعباع

حسام حسن الحاج محمود النجار

حسني فضل حسني طبازه

ريان مدالله محمود رواجفة

سارة إبراهيم محمد الصرايرة

سرى محمود محمد الخطاطبة

سما عبد الخالق عادل الريماوي

عالية فيصل عبدالله أبو عبيلة

عبدالله علي عبدالسلام الكفاوين

عقلة محمد عقلة المرايات

علي حابس علي يعقوب

عمرو عايد علي الهباهبة

العنود علي احمد الغزو

فاتن خالد كامل السلال

فرحان حسين فرحان المومني

محمد عاتق خالد ياسين الطراونة

محمد عمر محمد أبو زيتون

معالي ياسين حسين السحيمات

نور خليل عبد الكريم الطراونة

همام عدنان سعيد بني إسماعيل

يزيد نضال يوسف بني عطا



بكالوريوس اللغة الانجليزية وادابها/المملكة

الاء يوسف علي السلامين

احمد عارف ارشيد شديفات

أحمد محمود مرجي اللاحم

أحمد ناصر عواد الخرمان

ادهم خالد محمد الشرمان

اسراء خلدون حسين العويصي

أسيل راتب عبدالله المناصير

أسيل نايف خلف العيايدة

الاء يوسف احمد الشلبي

أليسار عدنان رفيفان أسعد

امامة محمد نواف عبابنة

امل جمال سالم مقابلة

ايمان عبد الحكيم أحمد المعايطة

بتول ماجد سليمان ابو فرج

بشرى سامي حجاب الفايز

بلقيس عاطف محمود المومني

بيان جمال محمد طه

بيان قياض سميران الزبن

تسنيم عبدالله عبدالعظيم طبش

تسنيم محمود عبدالله أبو حشيش

جهاد نعيم توفيق محمود

جواد رضوان خلف الشديفات

حسام محمود عبدالقادر مقدادي

حسين فيصل حسين الثوابية

حنين بشار فيصل الشريدة

حورية محمد رشيد بحلق

خالد مروان خالد الجمعاني

خالدة حسين قاسم الرقيبات

دانا مرشد عبدالحميد القواسمي

درويش فاروق درويش الشريف

دينا محمد جمعة المالطي

راية محمد سليم ملحم

رغد علي حماد الرقب

رهف بلال عبدالإله السعايدة

ريم خالد عناد مصطفى كناعنة

زينب حسين مصطفى الزعبي

ساجدة احمد مبارك البريزات

سادو وائل رمضان الشاشاني

ساره احمد عبدالله الحموري

ساره سامي عقلة ابو سالم

سامح سويلم حمدان الصبيح

سجى حازم محمود عمير

سندس جهاد احمد دار خليل

شأس جزاء محمد المصاروة

شيماء شكري ابراهيم خضير

عامر محمد خير علي شرادقة

عبادة خضر محمد شريم

عبدالرحمن خالد احمد النسعة

علياء عصام فؤاد الحناوي

عمار موسى عطوة البراري

عمر عبد العزيز عواد المدارمة

عمر مازن عطا الله التخاينة

غيث ماجد أحمد سليم

فاطمة موفق كساب القاضي

فيصل حسين علي العناني

لجين زكريا بركات الطراونة

محمد صالح علي التيهي

محمد عاكف محمد الزعبي

محمد عبدالله عبدالرحمن الجزازي

مرح ماجد أحمد المحادين

مريم وليد سعيد النجداوي

منى عودة فلاح المشاقبة

مها محمد عسود القبيل

مؤمن محمد عبدالرزاق الغزاوي

هدى محمود عارف عوض الله

هشام عاطف محمود الرشدان

هلا عمر عناد الشهوان

هناء جمال عبدالجبار الخطيب

ولاء عايد عبدالرحمن أبو عليان

محافظة العقبة

ايناس شحادة علي متولي

رماح محمود حسن أبو الضباع

منار احمد سالم الزوايدة

وردة يوسف عبدالله السودي

