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الخرابشة لـ الوكيل : هناك مؤشرات قوية لاستمرار الحظر الشامل يوم الجمعة

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الأحد، 14-03-2021 02:27 م

الخرابشة لـ الوكيل : هناك مؤشرات قوية لاستمرار الحظر الشامل يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي ووزير الصحة الاسبق الدكتور سعد الخرابشة في مقابلة مع الوكيل الاخباري ان الموجة الجديدة لفيروس كورونا التي تتعرض لها المملكة الان من المتوقع ان تشهد انحسارا كبيرا وملحوظا اواسط الشهر القادم .

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وقال الخرابشة ان الحظر الشامل يوم الجمعة والحظر الجزئي ليلا ربما يستمر الى ما بعد نهاية الشهر الحالي وفقا للدراسات التي تمت على الموجة الاولى للوباء والتي اظهرت ان ارتفاع الحالات يستمر الى 4 أو 5 اشهر متتالية . 

 

واكد الخرابشة ان المطاعيم هي العنصر الفعال حاليا لانهاء الوباء عالميا ومحلياً .

 

 


 




 

 


 

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