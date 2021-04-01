الخرابشة ينتقد القيود الصارمة للسيطرة على موجة كورونا الثالثة

الوكيل الإخباري- غرد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائيّ الدكتور سعد الخرابشة ،عبر صفحته على تويتر أن "قواعد الإغلاق أثبتت أنها ليست ناجحة"، معتبرا أن القيود الأكثر صرامة ليست هي السبيل للسيطرة على الموجة الثالثة من كورونا في البلاد " مستنداً في تغريدته على حديث كبير علماء الأوبئة السويدي أندرس تيجنيل.

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وأضاف الخرابشة، مساء أمس الأربعاء على لسان العالم"ربما الإغلاق له تأثير على المدى القصير،لكن عندما تنظر إليه طوال فترة الوباء، يصبح لديك شكوك حوله أكثر فأكثر".



وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين لـ "برنامج الوكيل" اليوم الخميس ،أن قلق الحكومة حيال الوضع الوبائي الراهن أدى إلى فرض الحظر الشامل يوم الجمعة و الحظر الجزئي الليلي وإغلاق العديد من القطاعات مؤكدا أنه أمر صعب على الجميع .