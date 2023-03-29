الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تسعى لتجنيب المواطنين مخاطر ومصاعب مالية واقتصادية تعاني منها دول مجاورة للأردن.



وقال الخصاونة، خلال مداخلة له تحت القبة، اليوم الأربعاء، إن هناك دول صديقة ومجاورة لا تجد فعلا الخبز.

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وأضاف أن الحكومة لا تضيق على الأردنيين، لافتا إلى أنه في حال ذهبت الحكومة للتضييق على المواطنين فإنها ستغادر.



وتابع رئيس الوزراء: "عيب بحقنا كحكومة أن نحنث بإحدى مرتكزات قسمنا الدستوري ونضيق على المواطن وأن الحكومة ملتزمة بخدمة المواطنين وفق توجيهات جلالة الملك".



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على آلية جديدة لمنح الإعفاءات الطبية لمستحقيها الحقيقيين غير المؤمنين صحيا وليس للأشخاص المؤمنين صحيا في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ويبحثون عن خدمات فندقية وليس العلاج فقط.



وبيّن، الخصاونة أنه لم يطرأ أي تعديل على آليات المنح والقروض عبر صندوق دعم الطالب.

