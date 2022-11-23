الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

ندوة في الأردنية لإطلاق نتائج مشروع الإصلاح السياسي في الأردن

توزيع طرود لأسر عفيفة في الزرقاء

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان الاثنين المقبل بغرفة تجارة الزرقاء

ورشة عمل في العقبة حول كتابة الخبر الصحفي

شاهد .. المنتخب الالماني يستفز العرب في قطر !

حقيقة حذف وحدة لطلبة التوجيهي

شخص يقتل زوجته في عمان

مستجدات المنخفض القبرصي الذي سيؤثر على الاردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 23-11-2022 04:27 م

الخصاونة: لا مجال للتقاعس في تنفيذ البرامج والخطط

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري -  أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنه لن يكون هناك مجال للتقاعس أو التردد في البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين والسير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي وزمني واضح، مؤكدا التزام الحكومة برفع تقرير دوري يبين سير العمل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ترأس جانباً منها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأشار الخصاونة إلى ضرورة إعادة تعريف الثقافة المؤسسية لضمان فعالية الأداء المؤسسي في الحكومة والقطاع العام.

وتحدث الوزراء عن سير العمل في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية والذي سيتم إنجازه قريبا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202212191638423391052

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

w

ندوة في الأردنية لإطلاق نتائج مشروع الإصلاح السياسي في الأردن

w

توزيع طرود لأسر عفيفة في الزرقاء

11202221121239590893520

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان الاثنين المقبل بغرفة تجارة الزرقاء

11202220174020215913965

ورشة عمل في العقبة حول كتابة الخبر الصحفي

وزارة التربية والتعليم

حقيقة حذف وحدة لطلبة التوجيهي

أخبار متعلقة
63623207b3c0a

الخصاونة: الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول

1667378624454

رئيس الوزراء ينعى وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر

10202228205844141608151

الناطق باسم الحكومة: ندعم قطر بإقامة كأس العالم

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يفوض صلاحيات للشريدة والشبول ونمروقة

1667305576887

رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع الكويتي

758be4b7-25-10-22-123437954

استكمال وصول المتقاعدين العسكريين من قطر اليوم