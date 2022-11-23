الخصاونة: لا مجال للتقاعس في تنفيذ البرامج والخطط

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنه لن يكون هناك مجال للتقاعس أو التردد في البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين والسير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي وزمني واضح، مؤكدا التزام الحكومة برفع تقرير دوري يبين سير العمل.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ترأس جانباً منها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وأشار الخصاونة إلى ضرورة إعادة تعريف الثقافة المؤسسية لضمان فعالية الأداء المؤسسي في الحكومة والقطاع العام.



وتحدث الوزراء عن سير العمل في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية والذي سيتم إنجازه قريبا.

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