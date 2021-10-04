الخصاونة يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية

الوكيل الاخباري- استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة في رئاسة الوزراء، الاثنين، الشيخ فيصل آل ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار لآسيا وإفريقيا الذي يزور المملكة على رأس وفد قطري؛ لبحث فرص ومجالات الاستثمار في العديد من القطاعات.

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وأكد الخصاونة، خلال لقاء حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، والسفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين بفضل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة القطر.



ولفت رئيس الوزراء النظر إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، مؤكدا ترحيب الأردن بمزيد من الاستثمارات القطرية في العديد من القطاعات والمشاريع.