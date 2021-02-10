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الأربعاء، 10-02-2021 07:58 م

الخصاونة يصل إلى القاهرة

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 الوكيل الاخباري - وصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مساء الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة عمل يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين.
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ويرافق الخصاونة في الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، والسفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، وأركان السفارة.

 




 

 


 

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