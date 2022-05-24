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الثلاثاء، 24-05-2022 07:24 م

الخصاونة يفتتح برجا استثماريا في مشروع العبدلي

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ العهد، افتتح رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، مشروع “برج عبدلي views” التابع لشركة “أبراج العبدليّ / الأردن” المساهمة الخاصة وشركة “ساينو الخليج”.

وتجوّل رئيس الوزراء في مرافق المشروع الذي يُعدّ من أكبر الأبراج السكنيّة ضمن منطقة العبدلي، بحجم استثمارٍ بلغَ 100 مليون دولار، منها 50 مليون دولار استثمار أجنبيّ مباشر من دول الخليج مثل: الإمارات وعُمان وغيرها من دول الخليج العربي.

وساهم المشروع خلال فترة جائحة كورونا في دعم عجلة الاقتصاد الأردني، من خلال ما وفّره من فرصِ عملٍ خلال فترة الإنشاء وصلت إلى 800 فرصة عمل، إلى جانب تعاقدات مع شركات مختلفة، لم تتوقف في القطاع العقاريّ والإنشائيّ خلال فترة الجائحة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرحٍ من رئيس مجلس إدارة “ساينو الخليج”، (الشركة المطوّرة للمشروع)، حسين صالح بن فريد العولقي، الذي أشار إلى أنّ البرج، يتميّز بموقعه المطلّ على العبدلي بوليفارد وإطلالاته على تلال عمّان الخلابة، إضافة إلى ما يحتويه من شققٍ بجودةٍ عاليّة.

ولفت إلى أن المشروع يشكّل فرصة لتملّك عقارٍ متميّز في وسطٍ عصريّ وحيويّ ملاصق لمعالم مدينة عمّان التاريخية.

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