السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

إصابة سفينة شحن تابعة للاحتلال شمالي المحيط الهندي

الخصاونة يقرر تشكيل لجنة وزارية لدارسة مطالب المستثمرين

مندوبا عن الملك .. العضايلة يشارك بافتتاح قاعدة 3 يوليو

الامن العام : إصابتان خطيرتان بمشاجرة في المفرق

أشغال البلقاء تغلق فتحة التفافية على طريق عمان السلط

هيئة الاستثمار تحتفل بمئوية الدولة

بريطانيا تسجل 18 وفاة و24885 إصابة بكورونا

ايعاز حكومي بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي جنوبي عمّان

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

وزير التربية يتفقد سير امتحان التوجيهي في العقبة

السبت، 03-07-2021 09:31 م

الخصاونة يقرر تشكيل لجنة وزارية لدارسة مطالب المستثمرين

الخصاونة


 الوكيل الاخباري - قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد زيارته لمحافظة المفرق  تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من عدد من الوزراء والمسؤولين لزيارة للمنشآت الاقتصادية ولقاء المستثمرين لتحديد القضايا والمعيقات التي تواجههم والتعامل معها على أعلى المستويات لحلها.اضافة اعلان


وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أن الحكومة تسعى لتخفيض كلفة الحمل الاقصى في الكهرباء، وستدرس كل الملاحظات التي وردت من قبل المستثمرين فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

ولفتت إلى أنّ الوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه التسهيل على المستثمرين وتخفيف الإجراءات التي يواجهونها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202124181750293730007

مندوبا عن الملك .. العضايلة يشارك بافتتاح قاعدة 3 يوليو

1

أشغال البلقاء تغلق فتحة التفافية على طريق عمان السلط

w

هيئة الاستثمار تحتفل بمئوية الدولة

الرئاسة-715x400

ايعاز حكومي بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي جنوبي عمّان

w

وزير التربية يتفقد سير امتحان التوجيهي في العقبة

w

إغلاقات ومخالفات لمحال تجارية في البلقاء

أخبار متعلقة
520212716840686485926

السماح لمتلقي لقاح كورونا بالتجول خلال الحظر بعد 5 ايام

6202110111639182459405

رئيس الوزراء يكشف عن خطط واجراءات حكومية قادمة

6202110124231445022918

رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة بصدد إطلاق مشاريع كبرى خصوصاً في مجال السكك الحديدية

الخصاونة

صورة رئيس الوزراء تجتاح مواقع التواصل

الخصاونة

الخصاونة يطالب بتكاتف القطاعين العام والخاص لحل مشكلة البطالة في الأردن

d326a425-92f9-4d1d-a2aa-bf774672e3cb

الخصاونة يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية