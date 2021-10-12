الخصاونة يلتقي نظيره القطري

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الدوحة مساء اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة قطر الشقيقة.



وأكد رئيس الوزراء ونظيره القطري خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الأميري على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين بفضل الرعاية والاهتمام اللذين يحظيان بهما من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

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