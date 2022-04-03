الخصاونة ينعى الوزير الأسبق سعد الدين جمعة

الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق سعد الدين جمعة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الكبيرة والجليلة التي قدمها المرحوم سعد الدين جمعة في جميع المواقع التي شغلها.



وشغل المرحوم منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عام 1997 - 1998 وعضوا في مجلس الأعيان وأمينا عاما لرئاسة الوزراء، بالإضافة إلى عدة مواقع في رئاسة الوزراء التي عمل فيها نحو 50 عاما.



والمرحوم سعد الدين جمعة المولود في الطفيلة عام 1924 حائز على العديد من الأوسمة الأردنية، ومنها وسام الكوكب من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى عدد من الأوسمة الرفيعة من دول عربية وأجنبية.