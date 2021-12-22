الأربعاء 22-12-2021
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الأربعاء، 22-12-2021 07:42 م

الخصاونة يوجه بضرورة التَّركيز على أتمتة الخدمات الحكوميَّة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - وجَّه رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إلى ضرورة التَّركيز على أتمتة الخدمات الحكوميَّة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسيَّة كالصحَّة، والتَّعليم، والنَّقل والرِّعاية الاجتماعيَّة.

وأشار الخصاونة إلى التحدِّيات التي واجهتها الإدارة العامَّة الأردنيَّة خلال السنوات الأخيرة، من حيث تراجع الأداء والإجراءات البيروقراطيَّة، والحاجة إلى تأهيل الكوادر البشريَّة، الأمر الذي بات يشكِّل عائقاً أمام إنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين.

وشدَّد على ضرورة إعادة الألق إلى الإدارة العامَّة الأردنيَّة التي كانت على الدَّوام مضرباً للمثل في الكفاءة وتصدِّر الخبرات والكفاءات للعديد من الدّول؛ منوِّهاً إلى أنَّ اللجنة ستقوم بإجراء تحليل فجوة لتحدِّد أوجه القصور في القطاع العام، وتحديد المجالات الممكنة للتحسين والتَّطوير.

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