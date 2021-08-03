الخصاونة يوعز بتنفيذ التوجيهات الملكية لإصلاح القطاع العام

الوكيل الإخباري - أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لإصلاح القطاع العام وتنميته وتفعيله وإزالة المعيقات البيروقراطية أمامه.

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وأضاف الخصاونة، أن معهد الإدارة العامة أسهم منذ التأسيس عام ١٩٦٨ في رفد مؤسسات الدولة بالقيادات والكفاءات التي عززت مسيرة الدولة في البناء والتنمية.

وأشار إلى أنّ الإصلاح الإداري أهم مرتكزات الإصلاح الشامل.



جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة لافتتاح تجديد وتطوير مبنى معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويسلم الشهادات للمشاركين من القيادات الشبابية في القطاع العام ضمن برنامج الحكومة والمهارات الشبابية.

