الدراسات الاستراتيجية: 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

الوكيل الإخباري - أشار مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى تراجع كبير في ثقة الأردنيين بالحكومة بعد 200 يوم على تشكيلها، حيث إن 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة، مقارنة بـ 48% كانوا لا يثقون بها عند التشكيل.

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كما أن حوالي نصف المواطنين (48%) لم يثقوا بحكومة الخصاونة على الإطلاق، منذ تشكيلها وحتى الآن.



وأضاف: "تراجع تفاؤل الأردنيين بالحكومة من 55% عند التشكيل إلى 38% بعد مرور 200 يوم، والحكومة تأتي على ما تبقى من تفاؤل لدى الأردنيين".

وأوضح أن "42% فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ 53% كانوا يعتقدون ذلك عند مرحلة التشكيل".



تراجعت ثقة الأردنيين بقدرة رئيس الحكومة على تحمل مسؤولياته من 56% عند التشكيل إلى 42% بعد مئتي يوم، وتراجعت ثقة الأردنيين بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته من 53% عند التشكيل إلى 39% بعد مئتي يوم، بحسب التقرير.



وأضاف التقرير أن ثقة الأردنيين بانسجام الفريق الوزاري والرئيس تراجعت، حيث أفادت غالبية الأردنيين أن رئيس الوزراء وفريقه لا يعملون بانسجام ما نسبته 59%.

"لم تنجح الحكومة بحسب رأي الأردنيين في أي من المهام التي أوكلت إليها بموجب كتاب التكليف، حيث لم تسجل الحكومة نسبة 50% اللازمة للنجاح، وبالأخص في حل مشكلات توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التعلم عن بعد" أضاف التقرير.