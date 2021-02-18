الدفاع المدني يتعامل مع 1700 حالة اسعاف ويجلي 972 شخصاً

الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر الدفاع المدني منذ صباح اليوم الخميس مع 1700 حالة اسعاف منها 45 حالة ولادة و220 حالة غسيل كلى و26 حالة للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا و 9 حالات اختناق بسبب وسائل التدفئة وحالتهم متوسطة، اضافة الى 1400 حالة مرضية.

اضافة اعلان



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان كوادر الدفاع المدني تعاملت كذلك مع ما يزيد عن 972 شخصاً حوصروا بالثلوج وجرى اجلاؤهم لاماكن آمنة دون وقوع اصابات بينهم، اضافة الى 188 حالة انقاذ سواء بسبب حوادث السير او الهدم والانهيار وغيرها.



واكد استمرار كوادر الدفاع المدني بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة مائة بالمائة لتلبية حاجة المواطنين ونداءاتهم.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





