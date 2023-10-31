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الثلاثاء، 31-10-2023 09:55 ص

الدفاع المدني يحذر من طقس اليوم

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الوكيل الإخباري - أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم، تحذيراً جديداً للمواطنين، من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها المملكة.

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وقالت المديرية، في تحذيرها، الذي نشرته عبر "فيسبوك" إنه مع توقع هطول الأمطار خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم، على أجزاء من المناطق الجنوبية، وبعض المناطق الوسطى، فانه يُحذر من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، والحذر من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.


ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء اليوم، معتدلة الحرارة، وغائمة جزئياً تتحول أحياناً إلى غائمة ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



 




 

 


 

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