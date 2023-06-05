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الإثنين، 05-06-2023 08:19 م

الدّفاع المدني ينقذ شخص انهارت عليه مغارة في إربد

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني وشرطة غرب إربد تعاملت مع بلاغ يفيد بوجود شخص تعرّض لحادثة انهيار أتربة وحجارة عليه داخل مغارة في محافظة إربد .

بدورها عملت الفرق المختصة على تحريره من تحت الردم، باستخدام أحدث المعدات المتخصصة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث ، وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الأميرة بسمة لتلقي العلاج اللازم.

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