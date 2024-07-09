الدفعة الأولى من مستفيدي قروض إسكان المعلمين - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2024، وعددهم (172) مرشحًا.



ودعت المعلمين المرشحين إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة / العبدلي، اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 21/7/2024 لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.



وتاليا الاسماء:

اضافة اعلان





ابتسام جميل فلاح الشريده

ابتسام راكان تركى الزبن

ابتسام مشافق خليف القعايده

ابتسام مفيق احمد زيتون

اسماء سليم مصطفى محمد

اعتدال هلال سليمان الرماضنه

الهام سعد سليم ايوب

امال خلف محمد النوافله

امال داود صالح الشوابكه

امجد غضيان مخائيل الحجازين



امل محمد زكى المبيضين

انتصار جورج ابراهيم طنوس

انتظار محمد احمد الخطاطبه

انشراح عيسى عوده المواجده

انشراح مخلد مسلم البشابشه

ايمان "محمد علي" مفلح بطاينه

ايمان سليم عبدألرحمن الرحال

ايمن عياده خلف البقاعين

ايمن فايق موسى حجازين



بدريه ابراهيم محمد الشبلي

بسمه سليمان عقله الجبول

بشرى عبد الرؤوف راجح عبد القادر

بيان ممدوح محمد المجالى

توفيق حنا توفيق الحداد

جمال عواد محمد الدهامشه

جميله طه سعيد اسماعيل

جميله مشالش محمد القراله

جهاد حسن موسى السطري

جهاد لطف الله احمد الدويرى

جودت سليم خليل الشمايله



حسين فايق حماد الضمور

حسين يوسف احمد ماضى

حليمه عايد سلامه الخوالده

حمدان عطيه ابراهيم ابويحيى

حنان ابراهيم علي الطويسات

حنان جريس سليمان سمردلي

حنان عبدالحميد محمد الفراهيد

حنان فوزي يعقوب حدادين

حنيفة مصطفى اسماعيل الترك

ختام خليل ابراهيم الصمادي

ختام محمد ناجي صادق



خديجه احمد محمد سليمان الحسنات

خضره احمد صالح الصوالحه

خلود باجس جريس الخزوز

خلود طارق احمد عيسى

خميله محمد خير احمد المومنى

خوله محمد علي نصر

خوله محمود احمد صدقه

رائد احمد محمد سلطان



رائد محمود حسن ابوحماد

رائده بدر اسماعيل عيسى

رائده خالد عبدالكريم مساعده

رائده سالم علي العطيوى

رائده موسى خليل الزريقات

رابعه خليل قاسم الشبلى

رجاء خالد احمد سالم العنانيه

رجاء عبد الحفيظ عبد الفتاح ابو صلاح

رقيه بشير عبد الله الحسنات

ركاز فايز حمود العوران



رويدا محمود محمد المراوده

ريتا خليل ابراهيم اسعد

ريم سلمان عيد الزريقات

ريم محمود محمد العاصى

ريما محمود محمد سعد

زهور حماد خليفه احمد المعايطه

زياد مصباح عبدالرحمن الفران

زين داود احمد السواعير

زينب احمد مصطفى الديات

ساميه سليمان حسن ابوشنار



ساميه محمد ذياب المعايطه

سحاب منير اسعد ابوعصبه

سحر محمد قاسم صلاح

سحر نايف صالح عساف

سعاد احمد عبدالفتاح السليحات

سعاد علي صالح العلان

سماح عبدالرزاق عبدالرحمن الاغوات

سمر وجيه محمود دلبح

سميره صياح العياش العواد

سهام بخيت عبدالله الجرادات

سهام متري ابراهيم الهلسه

سهام يوسف محمد الذنيبات

سهيلا حمزه صالح بنى حمد

سوزان يوسف عيسى ابو كركى



سوسن حامد احمد العضايله

سوسن محمد صالح غزو

شادن ابراهيم محمد الحيارى

شاديه فيليب سليم سماوى

شوكت محمد جبرائيل المرازقه

صالحه فالح قبلان الجهنى

صباح بدري مصطفى المدنى



صباح فيصل فريوان المجالى

عائده عبدالله عبدالحميد خصاونه

عائده يوسف محمد القريوتى

عائشه اكريم مصطفى الدردور

عائشه محمد احمد السالم

عاهده فرج حسين العمرى

عايد سليمان محمود ابو صعيليك

عايشه حمد يعقوب ارشيد



عبدالله عطاالله اسحق الحجازين

عبدالله محمد علي الهزايمه

عبير مصطفى محمد حبيان النسور

عبير وجيه عبدالحميد الطاهر

علي مفلح طاهر المومني

علياء محمد خطاب الحسن

عيسى احمد سلامه الصمادي

غاده محمد سعيد العجلوني

فاتن عبدالمجيد محمد علي عبدالقادر الشريده

فاطمه سعيد محمد القضاه

فاطمه عبد احمد العوايشه



فاطمه عبدالرزاق عبيد الحيارى

فاطمه عبدالكريم احمد الشروع

فاطمه عبداللطيف عليان العلوان

فاطمه محمد حسن علوش

فاطمه محمد سليمان العليمات

فاطمه محمد لافى ربابعه

فايزه عبدالقادر عبدالله السبايله

فايزه محمد عيسى الفراجات

فريال سليمان احمد السعدى

فريال صالح حسن نصير



فريال عيد حسن المحروق

فريال فايز محمود عبدالدايم

فريال فليح حمدان البكور

فضيه عقله خلف الشوابكه

فضيه نايف عبدالمعطى مصطفى

فوزي قسيم محمد عبيدات

كامله عبدالحي نصير النجيدين

كسبه هزاع مبارك الدعيج

كفاح خلف صياح الفقهاء

كفى علي محمود المجالى

كمال فرح حنا العوابده



كوثر ابراهيم سليم اقديره

كوثر صالح ذياب تركمان

ماهر احمد صالح الجيزاوى

ماهر جريس سالم البقاعين

محمد احمد حسين العصايره

محمد توفيق عليان الزيادات

مريم بدر محمد رشيد صلاحات

مريم بديع احمد بنى فضل

مريم محمد عبد بنى احمد

منال ابراهيم علي المعايطه



منال يعقوب ذيب عمارى

منتهى عيسى سالم الربضى

منير عبدالحليم حمد سليمان بنى ارشيد

مهى نعيم احمد الشمرى

موارد سالم حسن بنى سعيد

موفق طايل خليف الابراهيم

ميال سميح عيسى الزيادين

ميسر محمد نجارى بسيونى

ميسون عبدالرحمن اسماعيل علي عليدى

ميسون مصطفى حسين ابو زينه

نائله احمد سودى بواعنه

ناريمان محمود نافع عيسى



نايفه فنخور محمود العظمات

نبيهه محمود نصر الله عقايله

نجاح كامل عبد الغنميين

ندى سالم رجا السعيدات

نذير عبدالعزيز سليمان علي الكوفحى

نزميه منصور نهار الردايده

نسرين محمد علي السيد

نعمه عبدالله عامر حسان



نهله عبدالحفيظ خليل الملاحيم

نهله محمد عايد ابو حمور

هدى احمد فهد فلاح

هدى محمد موسى ابو غنمى

هزار جبرائيل عبدالقادر

هناء سالم محمد الجعافره

هناء محمد احمد القطاونه



هيام سليمان عيد حداد

هيله صبح شمروخ الدلماز

وسام حيدر ايوب جوينات

وضحه صالح عطيه السعود

وفاء علي سرور الصمادى

