الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 02:45 م

الدوريات الخارجية تُحذر السائقين

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الوكيل الإخباري - دعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين الى توخي الحذر خلال القيادة في الأمطار. 

وقالت الإدارة، في ادراج لها عبر "فيسبوك" إنه يرجى من السائقين توخي الحذر نظراً لما سوف تشهده المملكة في ساعات ما بعد ظهر اليوم من حالة عدم إستقرار الجوي وتساقط الأمطار، وقد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق.

وتبقى المملكة اليوم الخميس تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع انخفاض على درجات الحرارة وتكون الاجواء غائمة جزئياً تتحول احيانا الى غائمة وتهطل زخات محلية وغير منتظمة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، وهناك احتمال أن تكون الهطولات أثناء النهار غزيرة لفترة محدودة ويصحبها الرعد، خاصة في أجزاء من شمال وشرق المملكة ويتوقع مع ساعات الليل ان تضعف فرصة هطول الأمطار، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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