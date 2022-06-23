الدوريات الخارجية: خطة لتسيير قوافل الحجاج على طرق المملكة

الوكيل الإخباري -

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قال مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد الدكتور حسام القاضي، إن الإدارة سوف تعمل على بدء تطبيق الخطة المرورية الخاصة بتسيير قوافل الحجاج على الطرق الخارجية، وصولاً إلى المعابر الحدودية مع السعودية.وبيّن القاضي، في تصريحات لاذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أنه تم تخصيص 3 محطات على الطرق، يتم من خلالها استقبال الحجاج الأردنيين والقادمين من خارج الأردن، موضحاً أن المحطة الأولى ستكون في منطقة الزميلة في لواء الجيزة، والثانية في منطقة الشيدية، والثالثة في فرع دوريات الحسا.وأشار إلى أنه سيتم اليوم مرافقة 900 حاج من حجاج الـ 48 من لحظة دخولهم المملكة وصولاً للمعابر مع السعودية.