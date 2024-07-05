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الجمعة، 05-07-2024 06:51 م

الرئيس الإستوني يستقبل وزير الخارجية الصفدي

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الوكيل الاخباري- استقبل فخامة رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي أجرى خلال زيارته الرسمية لإستونيا اليوم أيضا محادثات مع رئيسة الوزراء كاجا كالاس، ووزير الخارجية مارغوس تساهكنا، ورئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الإستوني كاليف ستويسيسكو وعددا من أعضاء البرلمان.

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وركزت المحادثات، التي نقل خلالها الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس الإستوني، على سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات عديدة أهمها الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتعليم.


كما بحث الصفدي والمسؤولون الإستونيون جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب، وإطلاق حراك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين.


وتناولت المباحثات أيضا الحرب الأوكرانية وجهود حلها وفق القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.


ووقع الصفدي وتساهكنا مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين، واتفقا على تكليف فريق عمل لتحديد خطوات عملية لزيادة التعاون في قطاعات ذات أولوية للبلدين.


والتقى الصفدي ممثلين عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث بحث معهم فرص التعاون، وأطلعهم على الفرص التي يقدمها الأردن في القطاع.


وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الصفدي ونظيره الأستوني، قال الصفدي، إن مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية ستكون خطوة يليها تقييم عملي يحدد مساحات التعاون المتاحة بهدف تعزيز هذا التعاون.

 




 

 


 

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