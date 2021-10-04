الرحاحلة : تعديل قريب على قانون الضمان

الوكيل الإخباري - أشار مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الاثنين، إلى تعديل قريب على قانون الضمان الاجتماعي سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي.

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وأوضح، خلال اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أن من ضمن التعديلات، ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، وهناك مشروع نظام صحي في مراحله النهائية ستجري دراسته مع وزارتي الصحة والمالية.



وأضاف أنه سيكون هناك تدرج في التأمين الصحي، بحيث تتضمن مرحلته الأولى علاج المتقاعدين داخل المستشفى، فضلا عن علاج مرضى السرطان، في حين يتضمن بمراحله اللاحقة العلاج خارج المستشفى وغيره.



ودعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، الجهات المعنية إلى تقديم مشروع نظام تأمين صحي شامل لعاملي ومتقاعدي الضمان ضمن جدول زمني قابل للتطبيق.



وطالب بإعادة النظر بالتأمين الصحي المطروح حاليا لعلاج المتقاعدين داخل المستشفيات.

