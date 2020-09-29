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الثلاثاء، 29-09-2020 11:35 ص

الرزاز: ما يزرع الأرض إلا أولادها

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الثلاثاء، إن قطاع الزراعة يعتبر من اكثر القطاعات التي يهتم بها جلالة الملك للوصول الى مزيد من الاعتماد على الذات، مشيرا الى أن الاردن اكتشف اهمية الاعتماد على الذات خلال الاشهر الاخيرة.

وأكد الرزاز خلال لقاء جمعه بوزير الزراعة واتحاد مزارعي وادي الأردن وشركات وجمعيات تعاونية زراعية، على أهمية الجمعيات التعاونية حتى يكون هناك مأسسة للقطاع، مشيرا إلى أنه لا يتوجب التعامل مع افراد.

ولفت إلى أهمية التغليف والتسويق للمزارع الصغير والمزارع الناشئة التي توزع كفرص للشباب، لافتا الى أهمية معرض المنتجات الزراعية والاقبال الهائل على المنتجات، داعيا الى ضرورة توفر موقع دائم للمنتجات طول فترة السنة.

وقال، "إننا بحاجة الى الشباب حتى ترتفع القيمة المضافة للقطاع وتنخفض كلف الانتاج".

وأكد، على ضرورة انخراط الشباب بالقطاع، قائلا، "لا وطنيا ولا قطاعيا ولا اقتصاديا، اقبل أن تكون العمالة على ارضنا في الأردن بنسبة 80% او 90% من العمالة الوافدة.

واستشهد الرزاز بمقولة جلالة الملك، "ما يزرع الأرض الا أولادها".

وختم، "إن ديوان التشريع والرأي ينتهي نهاية الاسبوع الحالي من نظام لشمول العمالة الزراعية الأردنية بالضمان الاجتماعي".

 




 

 


 

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