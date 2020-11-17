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الثلاثاء، 17-11-2020 06:04 م

الرصيفة: بدء المرحلة الثالثة من برنامج مهاراتي

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الوكيل الاخباري - بدأت في مراكز شباب وشابات الرصيفة، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثالثة من برنامج تنمية وتطوير قدرات الشباب (مهاراتي) عن بُعد من خلال تطبيق "زووم".
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ويهدف البرنامج الذي ينظم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة أجيال السلام الى تنمية وصقل مهارات الشباب لتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات وخدمة مجتمعهم ووطنهم، ودعمهم من خلال البرامج والانشطة المبتكرة القائمة على المهارات الحياتية اليومية والرياضة من أجل التغيير.

وقالت مديرة مركزي شباب وشابات الرصيفة غفران إستيتية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج يستمر لمدة ستة أيام ويشارك فيه 60 شابا وشابة، ويستهدف الفئة العمرية بين 12-24 عاما، ويشتمل على جلسات عصف ذهني وتدريبات على انشطة تفاعلية لإكساب المشاركين مهارات إدارة الذات، والمعرفة الادراكية، والعمل المشترك، إضافة الى برنامج خاص للرياضة من أجل السلام.

 




 

 


 

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