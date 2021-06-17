الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 09:42 م

الرفاعي يستغرب ما يشاع عن تعديلات دستورية تتحدث عن دين الدولة

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 الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني برئاسة العين سمير الرفاعي، حيث توافقت على عقد اجتماعات للجان الفرعية الست يوم الاثنين المقبل، لتقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها ومقررها.اضافة اعلان


وعبر رئيس اللجنة سمير الرفاعي، عن أستغراب اللجنة من تناقل شائعات حول تعديلات دستورية تتحدث عن دين الدولة وغيرها من التعديلات ونشر أخبار غير صحيحة عن عمل اللجنة، معتبرًا أن هذه الشائعات ضرب من الخيال ولا تليق بالدولة وثوابتها.

وأكد الرفاعي، أن اختصاص اللجنة محدد فقط بالنظر في أي تعديلات دستورية تتصل حكماً بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات تطوير العمل النيابي، مبيناً أن اللجنة تعمل لغاية هذه اللحظة على إقرار وتنظيم إطار وآليات عملها، استعدادا لانطلاق اجتماعات اللجان الفرعية يوم الاثنين المقبل.

 




 

 


 

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