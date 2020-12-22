الزراعة: الظروف المواتية أدت الى تدفق الإنتاج

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة لورانس المجالي، إن تدني أسعار بيع المحاصيل الزراعية جاء نتيجة ارتفاع انتاج القطاع الزراعي خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظروف الجوية المواتية التي ادت الى تدفق في الانتاج.واضاف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، ان الوزارة تتابع بكل اهتمام ردود فعل المزارعين بخصوص تدني أسعار بيع محاصيلهم. وبين ان هناك تدفقا في الانتاج في سبع محافظات وهي عمان والمفرق وإربد ومعان والعقبة والكرك والبلقاء، مشيرا الى ان هذه الوفرة تزامنت مع انخفاض الصادرات التي تتراوح الآن بين 400-500 طن مقارنة بـ 1500 طن في أوقات الذروة، ما ادى الى انخفاض كبير في الأسعار. واشار المجالي الى أن الوزارة تعمل على اعداد مصفوفة اسناد للقطاع الزراعي لتخفيض كلف الإنتاج والمواد الأولية والفحوصات وإجراءات داعمة للمزارع بشكل مباشر، بالإضافة الى الجهد المبذول من الحكومة لفتح أسواق لتصدير المنتجات، إضافة الى ما هو متوقع من نتائج الاتفاق الثلاثي الاردني - المصري - العراقي، والاجراءات الخاصة بالقطاع مع الوزارات وأولها وزارة العمل التي تتفاعل مع الملفات والمشكلات بكل جدية واهتمام.وكان رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، أعلن عن وقف توريد الخضار والفواكه إلى الأسواق المركزية غداً الأربعاء، بسبب انهيار أسعارها.وأضاف خدام ان القطاع الزراعي يعاني من خسائر متراكمة منذ سنوات، مع غياب دعمه، مؤكدا أن سعر كلفة الخضار والفواكه على المزارع أعلى بـ 6 الى 10 أضعاف سعر البيع.