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الأحد، 11-09-2022 06:36 م

الزراعة تتوقع زيادة إنتاج ثمار الزيتون العام الحالي 20%

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الوكيل الاخباري - قدرت وزارة الزراعة، الأحد، كميات ثمار الزيتون للموسم الحالي المتوقع إنتاجها في مختلف مناطق المملكة بـ 193000 طن؛ أي بزيادة مقدارها 20% من معدل كميات الثمار للأعوام 2017-2021 التي بلغت في أعلى حصيلة لها لـ 161152 طناً.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، إن كميات ثمار الزيتون المتوقع توجيهها لمعاصر الزيتون 155000 طن وتوقع إنتاج ما يصل إلى 28000 طن من زيت الزيتون والكميات المتوقعة للتخليل للموسم الحالي ستصل إلى 38000 طن.

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