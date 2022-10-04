الزراعة: زيادة صادرات الأردن من الخضار والفواكه 6%

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن صادرات الخضار والفواكه زادت بنسبة 6٪؜، بالرغم من انخفاض كميات الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية.



وأضاف الحنيفات، أن كمية الصادرات من الخضار والفواكه لنهاية شهر 9 من العام الحالي بلغت 361 الف طن مقارنة ب 339 ألف طن العام الماضي.



كما بلغت كمية الصادرات من الاغنام الحية 430 ألف رأس مقارنة ب 360 الف رأس العام الماضي ،فيما بلغت كمية الصادرات من بيض التفريخ 96 مليون بيضة مقارنة ب 61 مليون بيضة تم تصديرها خلال العام الماضي .



وبين الحنيفات أن الزيادة في الصادرات جاءت نتيجة التركيز على معايير سلامة وجودة المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، ومراعاة للشروط التسويقية والتصديرية ومتطلبات الدول الخارجية.

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وأكد على أهمية التركيز على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وتعزيز قدرات المزارعين، وزيادة استفادتهم من الفرص التصديرية وانعكاسها على أعمالهم الزراعية بما يضمن زيادة فرص العمل، والتشغيل في المناطق الزراعية.