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الخميس، 02-02-2023 02:39 م

الزراعة: منع دخول وخروج الحيوانات من الضليل بسبب الحمى القلاعية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات و خلال اجتماع ضم جمعية ائتلاف مربي الأبقار و جمعية مربي الأبقار والكوادر المتخصصة لقطاع الثروة الحيوانية في الوزارة انه سيتم توسيع عمل غرفة المتابعة المركزية في منطقة الضليل للتعامل مع الحمى القلاعية وبالتنسيق مع جمعيات الأبقار.

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وتم خلال الاجتماع وضع عدد من التوصيات شملت منع دخول وخروج الحيوانات من منطقة الضليل وذلك لحصر مناطق الاصابة، وتجفيف منابع نقل المرض ، وتشكيل لجنة متخصصة لحصر أضرار المزارع بالتنسيق مع الجمعيات والاستمرار في تزويد الجمعيات بمواد التعقيم والفيتامينات والمكملات الغذائية وإطلاق خط ساخن لتقليل المعلومات من مصدر واحد وتسهيل انسياب المعلومات عن الإصابات وتوعية المزارعين إلى أهمية إعطاء الجرعة المعززة للمزارع غير المصابة.


واكد الحنيفات أن المرض مستوطن في عدد كبير من دول شمال ووسط وأفريقيا مرورا بالشرق الأوسط وصولا الى الهند وهو غير معدي للإنسان ولا ينتقل بأي وسيلة إضافة إلى مأمونية منتجات الحيوانات المصابة من حليب ولحوم.


وأشار الحنيفات الى حملة التحصين الوطنية التي قامت بها الوزارة وغطت ما يصل الى ٣.٦ مليون رأس من الأغنام والأبقار والمضي نحو إعطاء جرعة ثانية من اللقاح في شهر نيسان القادم وذلك حسب توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان واستمرار الوزارة في العمل على تنظيم القطاع .

 




 

 


 

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