الزرقاء : أمسية شعرية وأدبية في نادي اسرة القلم الثقافي

الوكيل الاخباري - نظم صالون الرصيفة الثقافي مساء اليوم الخميس أمسية شعرية وادبية في مقر نادي اسرة القلم الثقافي بمدينة الزرقاء ضمن الانشطة الثقافية والفعاليات الادبية التي ينظمها الصالون شهريا بهدف اثراء الحركة الثقافية في محافظة الزرقاء وتقديم الدعم والانتشار للشعراء والمواهب الجديدة من ابناء المدينة وابناء لواء الرصيفة بالمحافظة.



وتحدث مدير الصالون محمود ابو جابر حول اهمية العودة بعد غياب طويل عن اقامة الانشطة بسبب ما فرضته جائحة كورونا من اغلاقات ومنع للتجمعات.

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