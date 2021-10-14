الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

الزرقاء : أمسية شعرية وأدبية في نادي اسرة القلم الثقافي

منتدى العارضة الثقافي ينظم يوما تراثيا بالعقبة

السلط : اختتام برنامج المناظرات في شباب كلنا الاردن

إربد : ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات الشباب

محاضرة عن أهمية التوعية المرورية بالكورة

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان- رابط

المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من الإعلاميين في رئاسة الوزراء

بريطانيا تسجل 157 وفاة و 45066 إصابة بكورونا

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

توجه لإعطاء جرعة معززة للكوادر الطبية

الخميس، 14-10-2021 11:40 م

الزرقاء : أمسية شعرية وأدبية في نادي اسرة القلم الثقافي

1020211010111590738717


الوكيل الاخباري - نظم صالون الرصيفة الثقافي مساء اليوم الخميس أمسية شعرية وادبية في مقر نادي اسرة القلم الثقافي بمدينة الزرقاء ضمن الانشطة الثقافية والفعاليات الادبية التي ينظمها الصالون شهريا بهدف اثراء الحركة الثقافية في محافظة الزرقاء وتقديم الدعم والانتشار للشعراء والمواهب الجديدة من ابناء المدينة وابناء لواء الرصيفة بالمحافظة.

وتحدث مدير الصالون محمود ابو جابر حول اهمية العودة بعد غياب طويل عن اقامة الانشطة بسبب ما فرضته جائحة كورونا من اغلاقات ومنع للتجمعات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العقبة

منتدى العارضة الثقافي ينظم يوما تراثيا بالعقبة

920211910527542352721

السلط : اختتام برنامج المناظرات في شباب كلنا الاردن

1020211323194756202328

إربد : ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات الشباب

الأمن العام

محاضرة عن أهمية التوعية المرورية بالكورة

1020211410116418647972

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان- رابط

1634229943513

المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من الإعلاميين في رئاسة الوزراء

أخبار متعلقة
102021602119444536806

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة

82021301533456529156

منتدى الرصيفة يحيي أمسية وطنية في معان

9202113221939118173251

أمسية شعرية وفنية في منتدى الرصيفة للثقافة

d

الصحة: لن نعيد النظر حالياً في قرار التباعد بالمساجد

9202113221939118173251

منتدى الرصيفة ينظّم أمسية شعرية للمواهب الصاعدة