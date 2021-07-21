الأربعاء 21-07-2021
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الأربعاء، 21-07-2021 02:23 م

الزرقاء .. مخالفة 5 منشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع

مخالفة
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال محافظ الزرقاء حجازي عساف الأربعاء، إن اللجان العاملة في المحافظة لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع قامت بمخالفة 8 أفراد و5 منشآت لعدم التزامهم بأوامر الدفاع والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

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وبين المحافظ في بيان صحفي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أن المخالفات جرى تحريرها الثلاثاء، مشيرا إلى أن الجولات تهدف إلى التأكد من مدى التزام المنشآت ومرتاديها بالتعليمات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار وباء كورونا.


وأكد المحافظ على استمرار عمل الجهات الرقابية كافة ضمن خطة معدة مسبقا في أيام عطلة عيد الأضحى، داعيا إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية وأوامر الدفاع بما فيه من تحقيق المصلحة العامة.


 




 

 


 

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