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الخميس، 23-02-2023 11:52 ص

الزعبي: انخفاض على أسعار زينة رمضان من 15- 20%

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال ممثل قطاعات الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجار الأردن، حاتم الزعبي أن أسعار زينة شهر رمضان من الاكسسوارات الكهربائية والفوانيس وغيرها ستشهد انخفاضاً بنسبة 15- 20% بالمقارنة مع ما كانت عليه الأسعار في شهر رمضان العام الماضي. اضافة اعلان


وأضاف الزعبي لـ " الوكيل الإخباري" أن شهر رمضان المبارك هذا العام يتزامن مع عيد الأم، وهو ما دفع التجار لتوفير كل المستلزمات الخاصة بالزينة التي لها خصوصية عند الأردنيين. 

ونوه إلى أن انخفاض الأسعار يأتي بسبب انخفاض كلف النقل والتوريد وخفض الرسوم الجمركية، منوها إلى أن السوق سيشهد عروضاً مميزة. 

وأشار الزعبي إلى أن التجار جاهزون لعرض منتجاتهم من الزينة، منوهاً إلى أنه يوجد بضائع تغطي حاجة السوق بشكل كامل. 

يذكر أن عيد الأم يصادف يوم 21 من آذار المقبل، وغرة شهر رمضان وفقاً للحسابات الفلكية في 23 من آذار المقبل.

 




 

 


 

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