السفارة الأميركية في عمان تحيي ذكرى هجمات 11 أيلول



الوكيل الاخباري - أحيت السفارة الأميركية في عمان، يوم الخميس الماضي، الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول التي نفذها تنظيم القاعدة.



ووقف المشاركون في الحفل، بطلب من السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ت. ووستر، لحظة صمت تكريماً لـ 2977 شخصاً قضوا من الأبرياء، بمن فيهم الأردنيان روبرت الياس تلحمي ورمزي دواني اللذان استشهدا في الهجمات.



وحضر الحفل موظفو السفارة وأفراد أسر الضحايا الأردنيون وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والقوات المسلحة الأردنية.

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