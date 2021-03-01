السفارة العراقية تُعلق دوامها بسبب كورونا أسبوعا

الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة العراقية في عمّان، الاثنين، عن تعليق الدوام في جميع أقسامها بما فيها القسم القنصلي اعتبارا من الثلاثاء ولمدة أسبوع.



وقالت السفارة في بيان صحافي، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، إنّ 'الإغلاق يأتي نظرا لإصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا، وبناء على توصيات خلية الأزمة الأردنية بهذا الشأن وحرصا على سلامة الجميع'.

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