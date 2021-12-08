السفير التونسي يزور محافظة البلقاء

الوكيل الاخباري - قام سفير الجمهورية التونسية في عمان، خالد السهيلي، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى محافظة البلقاء، بمناسبة إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي "اليونسكو" ومئوية الدولة الأردنية.



واستمع السفير السهيلي خلال الزيارة التي رافقه فيها نائب السفير المستشار محمد علي بن حبيب والملحق التجاري عاطف الغرياني إلى إيجاز من محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود عن أهمية محافظة البلقاء السياحية والتراثية والاقتصادية والزراعية ومجالات الاستثمار في المحافظة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة