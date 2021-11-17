السفير التونسي يطلع على تجربة ديوان الخدمة

الوكيل الاخباري - اطلع سفير الجمهورية التونسية بعمان خالد السهيلي لدى زيارته اليوم الأربعاء ديوان الخدمة المدنية على تجربة الديوان في مجال تطوير وتخطيط إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.



وبحث رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر والسفير التونسي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال تطوير وتخطيط ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية بالوكالة، المهندس مبارك الخلايلة، وممثل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفاء الأتيم، وكبار موظفي الديوان والمعهد.

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