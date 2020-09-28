السفير القضاة يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بلغاريا

الوكيل الاخباري -

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قدم السفير سفيان سلمان القضاة أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، كسفير غير مقيم للمملكة، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة البلغارية صوفيا اليوم الاثنين.ونقل السفير القضاة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى الرئيس البلغاري، وتمنياته الى الشعب البلغاري الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.وعبر الرئيس راديف عن تحياته وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسة جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديا اهتمام الحكومة البلغارية بتعزيزها وتطويرها، و متمنيا التقدم والازدهار للاردن وشعبه.وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد مستشار الرئيس البلغاري للشؤون الخارجيه ورئيس مكتب رئيس الجمهورية ونائب وزير الخارجية البلغاري.