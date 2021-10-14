السلط : اختتام برنامج المناظرات في شباب كلنا الاردن

الوكيل الاخباري - اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة البلقاء برنامج المناظرات والذي استمر ثلاثة ايام بمشاركة 30 شابًا وشابة .



وبين منسق الهيئة في محافظة البلقاء مهند الواكد، أن هذا البرنامج جاء ضمن محور صوت الشباب الأردني الذي تنفذه هيئة شباب كلنا الأردن ضمن خطتها السنوية والذي يهدف إلى تفعيل دور الشباب في التعامل مع القضايا الوطنية وابداء وجهة نظرهم فيها بطريقة علمية مبنية على الادلة والبراهين والحجج الحقيقة والتفكير الواسع ومن مختلف الجهات.

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