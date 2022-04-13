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الأربعاء، 13-04-2022 03:43 م

السلط: البدء بتنفيذ مشروع تطوير المسارات السياحية قريبا

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الوكيل الإخباري - قال مدير سياحة البلقاء محمود عربيات، إن المديرية ستبدأ قريبا بتنفيذ مشروع تطوير المسارات السياحية ( مسار الوئام، مسار الحياة اليومية) في شارع الحمام وشارع الخضر وساحة العين في مدينة السلط.

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وأكد عربيات، اليوم الأربعاء، ان هذا المشروع سيكون له دور رئيسي وهام في تنشيط السياحة والنهوض بالقطاع السياحي في مدينة السلط وزيادة المردود الاقتصادي للسياحة، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة ويرتقى إلى الرؤية الشاملة التي تجسد الطموحات المرجوة لتقدم للعالم منتجا سياحيا متنوعا فيه كل الميزات النسبية والتنافسية التي تساهم في زيادة عدد الزوار وإطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.


واشار الى انه وانطلاقا من أهمية الدور التشاركي والعمل المؤسسي واستكمالا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء، فقد تم عقد اجتماع في مديرية سياحة محافظة البلقاء مع الشركاء للتباحث في حاجة وسط مدينة السلط من المشاريع العاجلة للنهوض بالقطاع السياحي في المدينة.


وبين عربيات، ان مشروع تطوير المسارات السياحية يتضمن إعادة تأهيل مسار الوئام ومسار الحياة اليومية في ساحة العين وشارع الخضر وشارع الحمام وتزويدهم بالخدمات اللازمة للزوار لتشمل، تنظيف واجهات المباني التراثية وصيانة الارضيات الحجرية وتركيب مقاعد للزوار وتركيب حاويات صديقة للبيئة وتركيب ابواب وشبابيك وحسب جداول الكميات وتطوير تجارب وانشطة سياحية وتصميم وتركيب اكشاك او عربات سياحية لخدمة الزوار في ساحة العين تتواءم مع الطابع العام للمدينة، وتأهيل موقع ساحة لعبة المنقلة في وسط ساحة العين.

 

كما يتضمن إطلاق مسابقة معمارية لتصاميم إعادة استخدام المباني التراثية، وإطلاق برامج لتخضير المناطق المستهدفة كجزء من تجميل المدينة، وازلة التشوهات البصرية من تجهيزات الشوارع والمحال التجارية واللوحات والآرمات وإزالة اسلاك الكهرباء التي تشوه المظهر الجمالي أو تعيق حركة المسير في الشوارع، وتفعيل المرافق الصحية في ساحة العين والكياز.

 




 

 


 

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